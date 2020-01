CES 2020: Sony pariază pe mașina autonomă Președintele și CEO-ul Sony , Kenichiro Yoshida, a declarat in cadul targului CES 2020, ca: „nu este o exagerare sa afirmam ca zona de Mobile (telefonie și tot ce presupune acest domeniu n.r.) a fost trendul major al ultimului deceniu. Cred ca urmatoarea tendința dominanta va fi mobilitatea”. Iar pentru evidenția interesul companiei japoneze,acesta a dezvaluit la standul companiei un vehicul-prototip care integreaza o serie de tehnologii vizuale și senzoriale ce contribuie la o experiența a condusului autonom mai sigura și de incredere, dar și o gama de tehnologii extrem de avansate care, impreuna,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un comunicat oficial, cei de la Mazda vor sa desființeze tot ce am învațat în ultimul deceniu despre mașini electrice. Cei de la Mazda au anunțat de curând o versiune electrica de MX-30, care poate fi vazuta în imaginea de mai sus. Mașina cu pricina are un…

- In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare... The post Anunt privind vanzarea de bunuri mobile – licitatie masina de turnat aluat, malaxor si dospitor appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a invitat, sambata ,partidul aflat la putere in Rusia - in scadere de popularitate, cu un scor electoral sub asteptarile Kremlinului si reunit in congres- sa-si asume responsabilitatile si sa "raspunda problemelor oamenilor" pentru a redeveni masinaria castigatoare…

- Președintele PSD, Viorica Dancila a declarat, marti, ca afirmatiile facute de ministrul Finantelor, Florin Citu, privind deficitul bugetar, au dus la cresterea cursului euro, mentionand ca ministrii din Cabinetul Orban nu sunt acolo sa se planga de „greaua mostenire”, ci sa gaseasca solutii. „Noi ne…

- Președintele CJ Harghita, Borboly Csaba, spune ca sistemul centralizat impus nu servește la rezolvarea urgenta a unor cazuri cum a fost cel al ursului lovit de mașina in localitatea Praid și lasat sa agonizeze pe drum. El susține ca autoritațile trebuie sa aiba dreptul sa ia decizia la nivel local,…

- Votul a fost suspendat in Botoșani, vreme de zece minute, dupa ce președintele unei secții a anunțat ca in interiorul a doua cabine a gasit scris numele unor candidați la prezidențiale, a informat Monica Dajbog, reprezentantul MAI, potrivit Mediafax.ro.Citește și: Poliția a intervenit de URGENȚA…

- Rusia a salutat joi declaratiile ''sincere'' despre NATO facute de presedintele francez Emmanuel Macron, care a diagnosticat ''moartea cerebrala'' a organizatiei, intr-un interviu acordat saptamanalului britanic The Economist, transmite AFP potrivit Agerpres ''Acestea sunt cuvinte de aur, sincere…

- Esecul Uniunii Europene de a ajunge la un acord pentru inceperea discutiilor de aderare cu Albania si Macedonia de Nord se datoreaza disputelor din interiorul blocului si "nu are nimic de-a face" cu actiunile celor doua state balcanice, a declarat miercuri prim-ministrul albanez Edi Rama, citat de…