Cerul va fi variabil spre noros Sambata, vremea va fi schimbatoare. Soarele rasare la ora 06:30. Cerul se insenineaza, iar in primele ore ale dimineții temperaturile vor fi negative. Spre orele amiezii se va incalzi treptat, insa cerul se innoreaza din nou. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari la munte. Soarele apune la ora 18:41. Temperaturile se vor situa intre -3 și 6 grade. Duminica, atmosfera se va incalzi. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

