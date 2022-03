Cerul va fi mai mult senin Vremea va fi deosebit de rece pentru prima decada a lunii martie. Soarele rasare la ora 06:47. Noaptea și dimineața, temperaturile vor fi geroase, iar cerul va fi variabil spre senin. La munte vor cadea ninsori slabe. In unele zone, dimineața se va inregistra ceața. Minimele se vor situa sub -4 grade, iar valorile termice maxime nu vor urca mai mult de 3-4 grade, dar vantul va amplifica senzația de frig. Vineri va fi din ce in ce mai frig. sursa foto: Laura OANA Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, peste noapte și dimineața, temperaturile vor fi cu minus. Soarele rasare la ora 07:14. Vremea se anunța mai mult insorita. In prima parte a zilei va fi rece și pe alocuri se va instala ceața, iar in a doua parte a zilei se va incalzi ușor și cerul se va insenina treptat. Vantul va sufla slab…

- Astazi valorile termice vor continua sa creasca usor, astfel ca in mare parte din tara, se vor situa peste cele normale pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 grade in estul Transilvaniei si 14 grade in Banat. Cerul va fi variabil, cu innorari mai persistente in regiunile nord-vestice…

- Joi, temperaturi ridicate pentru aceasta perioada. Soarele rasare la ora 07:37. Cerul se va insenina treptat. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari, in zona montana inalta. Local se va forma ceața sau nori joși. Soarele va apune la ora 17:48. Minimele se vor situa intre 0 și 4 grade, iar…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Foarte frig noaptea și dimineața, cațiva fulgi. Prognoza meteo de weekend, 14-16 ianuarie Vremea continua sa fie foarte rece noaptea și dimineața, in acest weekend, in județul Alba. Este posibil sa fie ninsori slabe, sambata, in unele zone. Minimele anunțate pentru urmatoarele…

- 13.01.2022 ORA 10:00 - 14.01.2022 ORA 08:00Vremea va fi rece, mai ales noaptea și dimineața. Cerul va avea unele innorari pe parcursul zilei, apoi va fi variabil. Vantul va sufla slab și moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul a 1 grad, iar cea minima va fi de -6...- 5 grade, mai scazuta in…

- Interval de valabilitate: 11 ianuarie, ora 20 – 13 ianuarie, ora 18 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece și ger dimineața și noaptea, intensificari ale vantului Vremea va deveni deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața, la inceput in nord-vest și centru, unde minimele vor fi de -15…-10 grade,…

- Marți, temperaturile de primavara se mențin. Soarele rasare la ora 08:07. Dimineața, in zonele joase și cu totul izolat va fi ceața, apoi cerul va deveni variabil. La munte, in zonele inalte, vantul va continua sa sufle puternic, in rafale. Soarele va apune la ora 16:58. Minimele zilei se vor inregistra…

- Miercuri, local vremea va fi geroasa. Soarele rasare la ora 08:04. Dimineața și noaptea vor fi condiții de polei. De asemenea, in prima parte a intervalului, in unele zone se va inregistra ceața. Cerul va fi variabil spre senin, iar vantul va sufla slab și moderat. La munte va ninge slab, iar vantul…