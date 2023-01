Stiri pe aceeasi tema

- RAZIE… Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui continua activitațile in cadrul acțiunii naționale “FOC DE ARTIFICII”, pentru verificarea legalitații desfașurarii operațiunilor cu articole pirotehnice derulate de persoanele fizice și juridice in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, incepand cu data…

- CIRC DE CRACIUN… In orașul dintre vii, iar e scandal de la parcurile de distracții. Iujurile, ciocanul, mașinuțele sunt piatra de incercare a primarului Ciupilan, care cam jongleaza cum vrea cu acest gen de distracție. Acum, de Craciun, una dintre firmele clanului Buzdugan, SC Buzdugan MarioMaria SRL,…

- INTERVENȚIE… Noaptea trecuta, detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Muntenii de Jos, comuna Muntenii de Jos. La sosirea echipajelor de intervenție,…

- PROBLEME… Necaz pe strada „Capitan Carp” din municipiul Huși, unde mașina venita sa ridice gunoiul s-a impotmolit in noroi, iar alt vehicul adus sa o tracteze a pațit la fel. Noroc de un tractor care a reușit sa invinga malul și sa aduca la liman mașinile care au pierdut confruntarea cu „asfaltul” inmuiat…

- Adrian Stroe, cel care a caștigat cuțitul de aur de la Catalin Scarlatescu, a avut o surpriza uriașa atunci cand in platou au venit cei doi copii ai sai, care i-au cucerit pe concurenți și pe cei trei chefi. De altfel, acesta a marturisit ca fiica sa, Maia, a fost cea care l-a convins sa […] Articolul…

- CELERITATE… Polițiștii hușeni, procurorul de caz și instanța Judecatoriei locale au dovedit impreuna, in aceste zile, o celeritate exemplara in probarea și soluționarea unui caz extrem de grav, petrecut in oraș, pe 18 august. Este vorba despre dosarul individului care a patruns intr-o sala de jocuri…

- O educatoare de la gradinița din comuna Țibana este acuzata ca a batut un copil pana l-a invinețit. Mama acestuia a stat de vorba cu educatoarea, dar femeia a negat totul. Directorul instituției de invațamant spune ca a fost demarata o ancheta in acest caz. Daca faptele se dovedesc adevarate, educatoarea…

- EXCELENTA… In perioada 20-23 octombrie a.c. s-a desfasurat la Baia Mare Cupa Romaniei la Taekwon-do ITF, competitie organizata de catre Federatia Romana de Taekwon-do ITF si Clubul Sportiv Stiinta Dragonul Baia Mare. Asociatia Clubul Sportiv Kwon Barlad a participat cu un lot de 27 sportivi, arbitri…