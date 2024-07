Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se sarbatoreste Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, data la care in calendarul ortodox este praznuit Sfantul Prooroc Ilie, ocrotitorul spiritual al aviatorilor. Cu acest prilej, zeci de avioane de vanatoare si elicoptere vor survola cerul capitalei. Vor avea loc ceremonii militare, dar…

- Baza 95 Aeriana “Erou Capitan Aviator Alexandru Serbanescu” a organizat astazi, 19 iulie, o ceremonie militara și religioasa pentru a marca Ziua Aviației Romane și a Forțelor Aeriene, care este sarbatorita oficial pe 20 iulie. Evenimentul s-a desfașurat sub patronajul Sfantului Mare Proroc Ilie Tesviteanul,…

- Potrivit unui comunicat transmis joi Agerpres, in cadrul ceremoniei vor zbura aeronave militare apartinand Fortelor Aeriene Romane: F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, IAR-330 si IAR-99, precum si elicoptere de tip EC-135 SMURD si S-70M Black Hawk si o aeronava Learjet 75 apartinand…

- Asociația Romana pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii “Smaranda Braescu” Cluj are deosebita placere de a anunța vernisajul de pictura “Aviația da senzația!” al doamnei Dora Violeta Popovici, Membru de Onoare al ARPIA “Smaranda Braescu” Cluj. Evenimentul este dedicat Zilei Aviației Romane și va…

- Cu ocazia sarbatoririi Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, aeronave IAR-99 Șoim și IAR-330 SOCAT, aparținand Bazei 95 Aeriana, vor evolua sambata, 20 iulie 2024, la ceremonia militara si religioasa cu depuneri de coroane de flori in memoria eroilor aviatori. Evenimentul va avea loc la Monumentul…

- Alte trei aeronave F-16 Fighting Falcon cumparate din Norvegia au aterizat vineri, 28 iunie, in Baza 71 Aeriana General Emanoil Ionescu de la Campia Turzii, a transmis MApN. Romania are acum 23 de astfel de aeronave, iar pentru cele 32 de avioane F16 comandate, cheltuielile se ridica la 454.000.000…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, ca in sedinta de Guvern se aproba infiintarea Spitalului Public al Sectorului 6, primul de acest fel construit in Bucuresti dupa 1990. Seful Executivului a aratat ca, la fel ca extinderea metroului din sectorul 4, o alta primarie de sector face un spital si nu…

- Raniți aflați in stare grava, 19 copii palestinieni din Gaza, victime ale atacurilor armatei israeliene vor fi tratați de medici romani. Ei vor fi aduși in țara noastra cu avioane militare și internați in spitalele din București, relateaza Digi 24.Cei mai mulți dintre copiii raniți vor fi aduși din…