- Fenomen neobisnuit intr-un orasel din Suedia. Cerul a capatat o nuanța bizara de violet, in timpul noptii. Incidentul ar fi fost provocat de activitatea unei ferme de cultivare a roșiilor. Culoarea ar fi fost rezultatul unui nou sistem de iluminat cu LED eficient din punct de vedere energetic, instalat…

- Fenomen spectaculos surprins pe cerul Finlandei. Luminile nordului au colorat in verde cerul de deasupra Laponiei.Imaginile cu Aurora boreala sunt de-a dreptul uimitoare și au fost publicate pe All about Lapland.

- Locuitorii orașului Xi’an din China au avut parte de un spectacol realizat cu ajutorul dronelor, care a fost omologat ca record mondial, scrie EuropaFM. 3.051 drone, intr-un zbor coordonat, au format diferite imagini pe cer, timp de 13 minute, pe o suprafața de aproximativ un kilometru. Xian a mai incercat…

- Vremea s-a racit brusc, iar județul nostru s-a aflat sub incidența codului portocaliu de vreme rea, ploioasa. La munte, pe creste, a venit..iarna. A nins pe Varful Pietrosu. Județul nostru a fost cuprins in avertizarea de cod portocaliu de vreme rea și ploi abundente, și cod galben de inundații. Temperaturile…

In urma vizitelor desfasurate pe raza satelor Tritenii de Jos si Tritenii de Sus, am observat un fenomen tragic si grotesc in acelasi timp.

- Locuitorii din orasul San Francisco si din alte regiuni de pe coasta vestica a Statelor Unite s-au trezit miercuri sub un cer portocaliu-inchis, demn de o scena de Apocalipsa din filmele SF, din cauza fumului generat de incendiile de vegetatie care continua sa devasteze statul american California,…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) va rata meciul Portugaliei cu Croația din Liga Națiunilor, programat in aceasta seara, de la ora 21:45. Toate meciurile de astazi din Liga Națiunilor pot fi urmarite aici Deși a fost convocat pentru cele doua partide ale Portugaliei, cu Croația și Suedia, Cristiano nu a…