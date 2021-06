Certurile politicienilor reintroduc cărbunele în mixul energetic european Deși se dau declarații sforaitoare ca Europa va renunța la carbune și la toate formele de energie poluanta, primul revine in mixul energetic din cauza penuriei de gaze naturale, și creeaza scandaluri intre statele din regiunea centrala a continentului. De altfel, in Polonia deja au aparut proteste, deși țara se chinuie sa treaca la energia curata. Și investitorii europeni si din alte parti finanteaza infrastructura pentru combustibili fosili si poluanti din China. La nivel mondial, liderii democratiilor bogate au esuat, inca odata, lamentabil in a stabili o data cand se va renunta la carbune.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Germania vor analiza noi modalitati prin care sa controleze majorarea prețului chiriilor, a declarat marti ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz, pentru Bloomberg. Anunțul lui Scholz a venit în conditiile în care compania Vonovia SE vrea sa revolutioneze piata…

- Romania se situeeaza pe locul 32 intr-un clasament al satisfacției expaților, inaintea SUA și Germaniei, topul fiind condus de Taiwan, Mexic și Costa Rica. In top 10 se afla Taiwan, Mexic, Costa Rica, Malaezia, Portugalia, Noua Zeelanda, Australia, Ecuador, Canada și Vietnam, scrie Mediafax.ro.…

- Victor Ponta a spus-o pe sleau: exista in afara tarii interese mai puternice decat vointa premierilor romani de a lega prin autostrazi marile provincii romanesti. Victor Viorel a speculat ca doar Ardealul ar fi sub interdictie, sugerand mai mult decat voia sa spuna. Caci nu voia sa spuna ca ar exista…

- Germania va interzice organizația islamica Ansaar International despre care afirma ca finanțeaza terorismul în întreaga lume, a anunțat miercuri ministrul german de interne, potrivit Reuters și Deutsche Welle.„Daca vrei sa lupți împotriva terorismului trebuie sa îi…

- In timp ce restul țarii se lupta cu un val agresiv de coronavirus, o localitate din vestul Germaniei a reușit performanța de a nu inregistra niciun caz de Covid-19 in toate cele 14 luni de la izbucnirea pandemiei. Ce secrete se afla in spatele acestei realizari? Disciplina și spiritul de comunitate…

- Acesta a participat joi la conferinta de presa organizata de EFdeN si Energy Endeavour Foundation (EEF), in cadrul careia s-a anuntat oficial calificarea Bucurestiului ca oras gazda a Solar Decathlon Europe 2023, olimpiada internationala a caselor solare. Solar Decathlon este cea mai importanta competitie…

- Mai intai s-a decis ca populatia Germaniei sa intre cinci zile intr-un lockdown dur, in timpul sarbatorilor pascale. Cancelara a revocat apoi hotararea. Guvernul si-a pierdut directia si busola, crede Jens Thurau, citat de Deutsche Welle pentru blogurile Adevarul.

- Razvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat ca FRF, LPF, firma care deține drepturile TV și reprezentanții cluburilor din Liga 1 au ajuns la un acord privind implementarea sistemului VAR în campionatul intern.Primii pași ar urma sa fie facuți la finalul lunii…