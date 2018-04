Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca diferitele masuri de sprijin public acordate de autoritatile romane producatorului de energie ''Complexul Energetic Hunedoara'' sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor…

- "A plecat totul de la faimosul Formular 600. Aveam șapte formulare pentru toate persoanele fizice. Și, atunci, am spus ca este logic sa fie un singur formular. Le-am comasat, le-am simplificat, și avem o singura declarație unica. Un singur termen de depunere, un singur termen de plata. Se schimba…

- Guvernul saluta relația de parteneriat intre BERD și Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finanțare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura cu oportunitațile de afaceri pe care le ofera Romania, a afirmat vicepremierul…

- E o zi importanta pentru presedintele Partidului National Liberal. In aceasta prima zi a saptamanii, magistratii Instantei Supreme dezbat ultimul termen in dosarul in care actualul lider al PNL, fost candidat la alegerile locale, a fost acuzat de DNA de folosire a influentei in scopul obtinerii unor…

- PNL si PMP au atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca demersul strica relatiile dintre formatiunea sa si PNL pe termen mediu si lung.Senatul a adoptat pe 7 februarie, in…

- Tribunalul Tulcea va redeschide, pe data de 20 februarie, dosarul in care Iuliana Lefter, fost director executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea, a fost trimisa in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Initial,…

- Gigel Crudu O veste buna pentru crescatorii de animale și deținatorii de pașuni! Primariilor li s-a mai dat ragaz un an pentru realizarea amenajamentelor pastorale pe pașune și pajiști naturale. O decizie mult așteptata, avand in vedere faptul ca fermierii pierd subvențiile, daca pe aceste suprafețe…

- Toate persoanele care au cel puțin 16 ani și au absolvit orice forma de invațamant, chiar și o școala speciala, primesc o prima de insertie a carei valoare este stabilita in prezent la 1.500 lei, daca se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in cel mult 60 de zile de la absolvire…