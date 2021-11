Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in sanatate, Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel, au participat sambata, in calitate de experți, la o intalnire tehnica privind gasirea unor soluții imediate la criza sanitara, care a avut loc la sediul Guvernului, se arata intr-un comunicat dat publicitații duminica de PSD. Astfel,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila spune ca proiectul privind certificatul verde obligatoriu la locul de munca trebuie rescris. „Trebuie gandit pe o perioada limitata, cu evitarea discriminarilor și cu evitarea...

- Certificatul digital se valideaza doar dupa 10 zile de la vaccinarea cu schema completa, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Precizarile vin dupa ce mai mulți oameni au intrebat de ce nu-și pot scoate certificatul verde imediat dupa ce s-au…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, susține ca proiectul prin care se impune certificatul verde la locul de munca este discrimatoriu și va genera mai multe probleme, decat rezolvari. ”Știți care este problema? Este un proiect de lege care a fost respins la Senat, un proiect care genereaza mai…

- Valul 4 al pandemiei de coronavirus vine și cu o serie de noi masuri anunțate astazi de Raed Arafat. Certificatul verde va fi obligatoriu, iar in baruri și cluburi vor putea intra doar persoanele vaccinate.

- Persoanele nevaccinate nu vor mai avea accces in baruri, cluburi, discoteci și sali de jocuri, daca incidența cazurilor de COVID este mai mare de 3 la mia de locuitori in localitatea in care se afla - a decis astazi Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU).

- Restaurantele, chiar din zona roșie, unde incidența depașește 3 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori, ar putea ramane deschise pentru clienții cu certificatul verde. Tot cu certificatul verde,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Certificatul digital este un prim pas prin care am creat cadrul legal ca oricine sa poata verifica statutul de boala al persoanei verificate. Sunt discuții între reprezentanții Ministerului Sanatații și INSP despre cum vom acționa daca cifrele incidenței…