Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu va propune la urmatoarea ședința a coaliției ca proiectul pentru certificatul verde din Parlament sa fie adoptat. „Ca un compromis, certificatul verde va fi obligatoriu pentru angajații din...

- „Nu inteleg de unde atata incrancenare din partea unei persoane care chiar nu a facut nimic in ceea ce priveste campania de vaccinare, a compromis-o prin declaratii si ne acuza pe noi ca facem un lucru gresit in conditiile in care stabilim un mecanism predictibil, transparent de introducere a unui certificat…

- „Este un subiect pe care l-am discutat cu domnul ministru Rafila sambata si am convenit sa gasim acele solutii prin care certificatul verde sa fie reintrodus in dezbatere in Parlament si, in momentul in care va fi aprobat de Camera Deputatilor, sa poata sa mearga la promulgare si sa poata fi aplicat”,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti ca in ceea ce priveste proiectul referitor la testare pentru certificatul verde se poate accepta o solutie de compromis in privinta gratuitații, dar nu mai mult de 30 de zile, iar Parlamentul trebuie sa gaseasca o solutie buna, nu una de compromis.…

- Deputații din Comisia de Sanatate au acceptat ca angajații de la privat și de la stat sa beneficieze fiecare de cate 10 teste gratuite COVID pentru intrarea la locul de munca, insa doar pentru 30 de zile, fața de propunerea anterioara de doua luni. De asemenea, a fost propus un nou amendament la proiectul…

- Danemarca se pregatește sa reintroduca certificatul verde. Documentul a fost scos in septembrie, cand numarul noilor cazuri de coronavirus scazusera. Guvernul din Danemarca intenționeaza sa reintroduca...

- Prima amenda pentru certificatul verde in Alba: Un patron de pacanele sancționat pentru ca nu cerea documentul clienților O prima amenda a fost data de polițiștii din Alba, unui administrator de sala de jocuri care nu solicita certificatul verde celor ce intrau in unitate. Este vorba despre o sala…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a propus noi restrictii. Una dintre principalele masuri este obligativitatea de a prezenta certificatul verde la intrarea in m institutiile publice.