- Certificatul verde Covid a starnit numeroase controverse, odata ce a devenit obligatoriu in Romania pentru majoritatea activitatilor, incepand de luni, cand au intrat in vigoare noi restrictii. Documentul a imparțit țara in doua tabere, unii care il contesta, in timp ce alții spun ca este necesar pentru…

- Certificatul verde, obligatoriu pentru angajatii de la stat Comisiile Senatului au aprobat marti seara introducerea certificatului verde pentru angajatii de la stat. Documentul va fi obligatoriu in toate institutiile din Romania, daca va trece prin Parlament. Dispozitiile privind certificatul verde…

- Autoritatile au emis astazi instructiunile privind administrarea dozei suplimentare si dozei de booster pentru vaccinarea anti-COVID. Schema de imunizare completa pentru serurile pe baza de ARNm, Comirnaty si Spikevax, consta in administrarea a 2 doze, conform autorizarii emise de Agentia Europeana…

- Un numar de 3.603.264 de certificate de vaccinare anti-COVID au fost generate pana luni, la ora 10.00, a anuntat, marți, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, vicepresedinte al CNCAV."Pana pe 27 septembrie, la ora 10.00, au fost generate 3.603.264 de certificate. In general, raportul…

- Romania va administra doza trei de vaccin. Autoritatile iau in calcul administrarea mai devreme a dozei 3 de vaccin, anunta coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita. Decizia va fi luata dupa o sedinta din aceasta saptamana.

- Autoritațile sanitare au pus la punct toate detaliile și se mai așteapta doar avizul Agenției Europene a Medicamentului, care se estimeaza ca va veni dupa jumatatea lunii septembrie. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a declarat ca, la nivel de minister, s-au facut toate demersurile…

