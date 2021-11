Certificatul Verde, asa cum il stim in ziua de azi, urmeaza sa se schimbe. Comisia Europeana intentioneaza sa decida in „cateva zile” daca valabilitatea certificatelor UE de vaccin ar trebui sa fie legata de dozele de rapel dupa o anumita perioada de timp. Conform liderilor europeni, certificatul verde al UE pentru COVID-19 ar trebui conditionat […] The post Certificatul Verde se schimba! Comisia Europeana ia decizia ce-i priveste pe toti: si pe vaccinati, si pe nevaccinati first appeared on Ziarul National .