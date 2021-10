Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat ca iși asuma certificatul verde. Acesta va fi obligatoriu aproape in toate activitațile curente, existand chiar riscul pierderii locului de munca daca angajatul nu-l prezinta in 30 de zile. ”Eu am propus și imi asum certificatul verde in…

- Certificatul verde va fi obligatoriu in aproape orice activitate curenta si la intrarea in orice institutie privata, a declarat, joi seara, ministrul Sanatatii, Cseke Attila. Ministrul a reafirmat ca isi asuma obligativitatea prezentarii certificatului verde in Sanatate. „Eu am propus si imi asum certificatul…

- Cseke Attila: ”Imi asum certificatul verde in Sanatate”. De luni, acesta va fi obligatoriu pentru toate activitațile și in aproape toate instituțiile. Ministrul Sanatații, Cseke Attila, a declarat, joi, ca certificatul verde va fi obligatoriul in aproape toate activitațile curente și la intrarea in…

- Certificatul verde va fi obligatoriu in aproape orice activitate curenta și la intrarea in orice instituție privata, a declarat, joi seara, ministrul Sanatații, Cseke Attila. Ministrul a reafirmat ca iși asuma obligativitatea prezentarii certificatului verde in Sanatate. „Eu am propus și imi asum certificatul…

- Certificatul verde va fi obligatoriu in aproape orice activitate curenta și la intrarea in orice instituție privata, a declarat, joi seara, ministrul Sanatații, Cseke Attila. Ministrul a reafirmat ca iși asuma obligativitatea prezentarii certificatului verde in Sanatate, potrivit Medifax. „Eu…

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a afirmat, marti seara, ca certificatul verde are nevoie de o uriașa valorizare, astfel in urma deciziilor care se vor lua maine, documentul ar putea fi pașaport de acces la munca, așa cum este și in Italia.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca daca se doreste introducerea certificatului digital al UE privind COVID si in alte domenii, dupa cel medical, atunci va avea o discutie in acest sens cu ministrii de resort, potrivit News.ro. Cseke Attila a fost intrebat marti,…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat joi ca fondurile alocate Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la rectificarea bugetara sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile „de zi cu zi” din sistemul sanitar, „inclusiv” tratamentul pentru bolnavii HIV-SIDA,…