Certificatul verde, obligatoriu pentru călătoriile în UE până în iunie 2023 Comisia Europeana a propus extinderea sistemului de certificate Covid in UE cu un an, pana la 30 iunie 2023, pentru a le permite celor care calatoresc sa continue sa foloseasca documentul pentru a intra in statele membre UE. "Virusul COVID-19 continua sa se raspandeasca in toata Europa și in acest stadiu nu este posibil sa […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

