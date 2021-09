Certificatul verde, obligatoriu la restaurant, mall și nunți Oamenii ar putea intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, acolo unde rata de infectare depașește 3 la mie, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat. El a precizat ca exista deja o aplicație care poate citi codul QR, astfel ca va fi simplu de verificat daca persoana este vaccinata, testata sau a trecut prin boala. „In loc sa inchidem anumite localuri, ideea e sa se intre in aceste localuri pe baza acestui certificat. Este o masura pentru a limita impactul economic al pandemiei. Bineințeles, mai sunt și alte condiții: organizarea de conferințe,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

