- Certificatul verde va fi obligatoriu in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise incepand de luni. Utilizarea documentului a fost aprobata vineri de Guvern, iar hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial. Guvernul Cițu a adoptat vineri noi masuri pentru desfașurarea unor…

- Certificatul verde este necesar doar in localitatile unde incidenta este cuprinsa intre 3 si 6 la mie. Documentul care va deveni vital in zilele viitoare. Certificatul verde care poate fi descarcat aici: https://certificat-covid.gov.ro/login Va atesta ca persoanele sunt: - vaccinate…

- Certificatul verde COVID devine obligatoriu si in Romania in cazul unor activitati care se desfasoara in localitati cu rata de infectare intre 3 si 6 cazuri la mia de locuitori. Decizia a fost adoptata, astazi, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Certificatul verde COVID, care atesta vaccinarea,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de joi, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19.

- Oamenii vor intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, acolo unde rata de infectare depașește 3 la mie, potrivit unei hotarari adoptate de CNSU, anunța Antena3. Potrivit unor surse citate de Antena3, maine urmeaza sa aiba loc o ședința de Guvern pentru adoptarea hotararii. Aseara,…

- Cei cinci mii de lucratori care sunt așteptați la culesul viilor in Italia cu vor avea nevoie de un permis verde. Cooperativele, care recruteaza lucratori in principal din Romania, Moldova și Polonia anunța ca nu este nevoie de controale medicale, potrivit știridiaspora.ro. Pentru recoltarea strugurilor…

- O noua masura anti-coronavirus va fi implementata in Italia incepand cu data de 6 august. Mai exact, conform premierului țarii, certificatul verde va fi obligatoriu. Vei avea interzis in multe zone publice daca nu vei prezenta permisul de sanatate.

- Arafat a vorbit despre modul in care vor putea pleca in strainatate romanii, incepand de joi, cand va intra in vigoare certificatul COVID. „Exista o perioada de tranziție in care poate sa plece așa cum se pleca și pana acum, adica cu certificatele pe care le au cetațenii. Este o perioada de tranziție…