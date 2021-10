Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat aseara ca activitatea in instanțe și parchete nu va fi afectata de noile restrictii, iar presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie a dat azi un Ordin in care precizeaza ca accesul celor care au procese in sediul institutiei „se desfașoara in condiții normale, fara limitari”. „Accesul liber la justitie reprezinta un principiu fundamental al organizarii oricarui sistem judiciar democratic si care ii confera oricarei persoane dreptul de a se adresa in mod efectiv instantelor judiciare competente, impotriva actelor care violeaza drepturile…