Pusa in dezbatere publica și elaborata de Ministerul Sanatații, Ordonanța de Urgența care modifica OUG-ul din iunie 2021 privind eliberarea certificatului digital al UE pentru "libera" circulație urma sa limiteze pașaportul de vaccinare la 270 de zile, conform regulamentelor europene. Pe drumul spre Guvern, insa, actul normativ a suferit, pe șest, o modificare fundamentala, care […]