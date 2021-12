Certificatul VERDE la locul de muncă. Ce a transmis ministrul Sănătății mediului de afaceri Ministrul Sanatații a discutat, luni, cu reprezentanții mediului de Afaceri despre proiectul legislativ pentru condiționarea accesului la job de Certificatul digital Covid, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea. Certificatul va fi introdus in momentul inregistrarii unei creșteri susținute, de 3 saptamani consecutive, a numarului de cazuri cu un coeficient de 1,5, iar renunțarea […] The post Certificatul VERDE la locul de munca. Ce a transmis ministrul Sanatații mediului de afaceri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

