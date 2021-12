Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, marți, ca a avut discutii cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la finalul saptamanii trecute, si a convenit cu acesta niste solutii prin care certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbatere parlamentara, apoi aprobat de Camera Deputatilor,…

- Biroul Executiv al PNL reunit in ședința, joi la ora 14, a votat ca Nicolae Ciuca sa fie propunerea liberalilor pentru funcția de premier, in noua coaliție de guvernare cu PSD și UDMR. Florin Cițu a renunțat, pana la urma, la decizia de a fi singura varianta de premier de la PNL pentru aceste negocieri,…

- Proiectul de lege privind introducerea certificatului verde la locul de munca naște tensiuni intre liberali și social-democrați in Comisiile de specialitate de la Camera Deputaților. Președintele Comisiei de Sanatate a Camerei Deputaților, Nelu Tataru, a precizat, luni, ca liberalii nu sunt de acord…

- Florin Cițu a anunțat, vineri, in ședința Biroului Executiv (BEx) al PNL, ca dezbaterile pe tema introducerii obligativitații certificatului verde la locul de munca se opresc deocamdata, in comisiile de specialitate de la Camera Deputaților. Motivul invocat de Cițu, potrivit unor surse politice, este…

- Procurorii, judecatorii și personalul instanțelor sunt scutiți de certificat verde la locul de munca. Așa prevede Hotararea de Guvern transpusa in proiectul de Lege 454/2001 privind obligativitea certificatului verde la locul de munca, care a picat miercuri in Senat și va ajunge in dezbatere la Camera…

- Comisiile juridica și de Sanatate din Parlament nu au finalizat, marți, de analizat amendamentele depuse la proiectul de lege privind obligativitatea deținerii certificatului verde la locul de munca. Deputatul George Simion și alți parlamentari AUR au intrerupt dezbaterile atat la Comisia de Sanatate,…

- Certificatul verde COVID ar putea fi introdus in magazine, insa nu și in cele esențiale. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizat ca oamenii nu vor fi condiționați de vaccinare sau testare la intrarea in magazinele alimentare. Arafat a anunțat ca a discutat cu premierul…

- Premierul Florin Cițu a avut duminica o videoconferința cu pefecții si cu reprezentantii directiilor de sanatate publica. In cadrul intalnirii, Florin Cițu a emis o propunere care ii vizeaza pe cei care au nunțile programate in curand. Cițu crede ca ar trebui impus certificatul verde pentru cei care…