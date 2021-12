Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia trebuie sa gaseasca o solutie care sa nu amplifice nervozitatea din societate pe tema certificatului verde Covid la locul de munca, a declarat, vineri, la RFI, vicepremierul Kelemen Hunor. Potrivit președintelui UDMR, solutia trebuie sa respecte atat cerintele medicale, cat si Constitutia.…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor spune ca trebuie gasita in coaliția de guvernare o soluție pentru certificatul COVID care sa corespunda cerințelor medicale, dar care sa respecte drepturile constituționale Coaliția trebuie sa gaseasca o soluție care sa nu amplifice nervozitatea din societate pe tema…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor spune ca in coaliție trebuie gasita o soluție, in ceea ce privește certificatul verde, care pe de o parte corespunde cerințelor medicale, pe de alta parte acopera tot ce inseamna drepturile constituționale. Președintele UDMR Kelemen Hunor spune despre disensiunile…

- Proiectul certificatului COVID creeaza haos și indecizie în interiorul Coaliției. Liderii PSD, PNL și UDMR iau în calcul o noua modificare a proiectului de lege, mai exact eliminarea obligativitații prezentarii certificatului COVID la locul de munca. Varianta a fost propusa de președintele…

- PSD, PNL și UDMR s-au ințeles ca certificatul electronic COVID-19 sa fie adoptat pana la finalul anului. Miercuri seara aceștia au modificat proiectul intocmit de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, așa incat sa fie eliminata prevederea care condiționa accesul angajaților la locul la munca…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a spus, marți seara, la B1 TV, ca elaborarea certificatului COVID in Parlament s-ar putea relua de la zero. "Varianta aceea de la Senat a scazut și din pacate actul normativ se referea la o categorie profesionala și atat. Apoi au fost sute de amendamente.…

- Legea certificatului verde obligatoriu la locul de munca. Testare Covid gratuita la job doar 30 de zile: 10 teste de persoana. Angajații de la privat și de la stat vor beneficia de testare gratuita pentru COVID pentru intrarea la locul de munca, insa doar pentru 30 de zile, a anunțat președintele…

- Mii de protestatari au marșaluit astazi in centrul Romei impotriva extinderii certificatului verde Covid-19 la toate locurile de munca. Au fost ciocniri cu poliția, in timp ce manifestanții iși exprimau nemulțumirea fața de certificatul verde, care pana acum era cerut doar la intrarea in muzee,…