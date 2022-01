Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Parlament, ca este tardiva o lege cu certificatul verde, in acest moment, el precizand ca a dat zeci de explicatii pe acest subiect. Stiu ca este o Ordonanta de urgenta in vigoare, in ceea ce priveste certificatul verde, a mai aratat liderul PSD,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca o lege privind introducerea certificatului verde este tardiva in acest moment. Intrebat, miercuri, la Palatul Parlamentului, daca certificatul verde este un proiect pe care coalitia de guvernare l-a abandonat, Ciolacu a spus: „Nu a zis nimeni…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Parlament, ca „nu a spus nimeni” ca proiectul certificatului verde COVID nu mai este de actualitate, dar a precizat ca, din punctul lui de vedere, o astfel de lege este „tardiva”, in contextul in care Romania se afla deja in valul 5 COVID, iar…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, marți seara ca decizia renunțarii la proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19 la locul de munca a venit din partea ministrului Sanatații, Alexandru Rafila. „Aș vrea sa vad cum a fost fundamentata decizia ca un certificat verde…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat marți, 18 ianuarie, la Digi24 , ca decizia renunțarii la proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19 la locul de munca ii aparține partea ministrului PSD Sanatații, Alexandru Rafila. „Aș vrea sa vad cum a fost fundamentata decizia…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat vineri, 17 ianuarie, ca introducerea obligativitații certificatului verde la locul de munca nu și-ar mai dovedi utilitatea acum, pentru ca adoptarea acestuia ar presupune proceduri care s-ar intinde pe cateva saptamani. „Daca vrei sa ai un raspuns trebuie…

- Liderii Coalitiei au discutat, joi, la Guvern, despre proiectul de lege pentru introducerea certificatului verde fara a ajunge insa la vreun acord. Șansele sa existe o noua lege care sa reglementeze folosirea certificatului de la inceputul anului sunt foarte mici, au declarat pentru HotNews.ro surse…

- PSD se teme ca proiectul de lege privind certificatul verde este neconstituțional, a confirmat președintele PSD, Marcel Ciolacu. Președintele PSD a spus ca aceasta problema i-a fost semnalata de specialiști in constituționalitate. Intrebat de ziariști cine sunt specialiștii, Ciolacu i-a nominalizat…