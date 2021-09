Certificatul verde impune marea segregare. Guvernul joacă la rupere Guvernul pregatește o lovitura grea pentru toți romanii, folosindu-se de Parlament pentru a legifera și a extinde aplicarea certificatului verde. Coaliția pentru Apararea Statului de Drept a solicitat in mod expres participarea la dezbaterile din comisiile Senatului, pentru a se asigura ca nu se vor introduce amendamente care sa duca la o segregare totala a […] The post Certificatul verde impune marea segregare. Guvernul joaca la rupere first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Totul pentru Congrese, nimic pentru romani! Premierul Citu a refuzat scaderea TVA-ului, propusa chiar de furnizorii de utilitati. In schimb, a alocat bani pentru ca primarii PNL sa-l voteze pe el la Congres! Coalitia a amanat la nesfarsit dezbaterile Legii consumatorului vulnerabil, in schimb a convocat…

- In Italia creste semnificativ numarul persoanelor care vor sa se vaccineze. Pare sa fie rezultatul direct al unei noi legi care extinde utilizarea certificatului de vaccinare pentru accesul in restaurante, teatre, alte locuri publice sau chiar pentru a putea calatori cu trenul. Peste 30.300.000 de cetateni…

- UBB Cluj cumpara Hotelul Opera Plaza, cu 44 de milioane de lei și va muta acolo Facultatea de Drept. Senatul UBB Cluj a decis in ședința din 15 martie, alocarea sumei de 44 de milioane de lei, pentru a fi cumparat Hotelul Opera Plaza, declara președintele Senatului UBB Cluj, Florin Streteanu. Guvernul…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca decizia privind Roșia Montana va fi luata in cadrul coaliției de guvernare. Eu nu am cerut retragerea proiectului, repunerea dosarului la UNESCO a fost facuta de premierul Ludovic Orban, a precizat Florin Cițu.„Domnul Nazare a prezentat poziția ministerului in ședința…

- Motiunea a fost un exercitiu de imagine pentru PSD, un exercitiu pe care tocmai l-a pierdut, afirma presedintele Senatului, Anca Dragu. "Motiunea de cenzura a picat. Astazi, am aratat in Parlament ca suntem uniti si ca aceasta coalitie este singura sansa pentru dezvoltarea Romaniei. Motiunea…

- „Moțiunea de cenzura s-a dovedit a fi un balon de sapun. Azi s-a spart. Coaliția guverneaza in continuare și aplicam programul de guvernare”, a spus Ludovic Orban imediat dupa ce moțiunea a picat la vot in Parlament.Motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata "Romania esuata. Recordul "fantastic"…

- Fostul Avocat al Poporului Renate Weber a actionat în instanta Camera Deputatilor si Senatul, dupa decizia de demitere din functie, informeaza News.ro.Renate Weber contesta în instanta decizia Parlamentului de a o schimba din functie, dosarul fiind înregistrat la Curtea de…

- Desființarea SIIJ, sub pretextul ca recomandarile MCV sunt superioare Constituției și legilor interne, dorita de doua dintre cele trei partide „de dreapta” aflate la guvernare este demolata la propriu de...