Stiri pe aceeasi tema

- S-au inregistrat cu 85% mai multe imbolnaviri in ultima saptaana, iar numarul deceselor aproape s-a dublat in același interval, iar Romania este prima in topu cu cele mai multe infectari din Europa. In aceste condiții, Guvernul a aprobat noile restricții propuse de CNSU. Romania se situeaza la coda…

- O noua masura anti-coronavirus va fi implementata in Romania incepand cu data de 20 septembrie. Mai exact, conform premierului țarii, certificatul verde va fi obligatoriu. Afla unde vei avea interzis, daca nu prezinți acest document care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala.

- Premierul Romaniei a vorbit deschis despre noile schimbari care vor avea loc in Romania cu privire la certificatul verde. Potrivit acestuia, economia țarii nu se va mai inchide așa cum s-a intamplat in valurile anterioare ale pandemiei, insa vor exista reguli care vor trebui respectate de toți cetațenii.…

- Certificatul verde COVID devine obligatoriu si in Romania in cazul unor activitati care se desfasoara in localitati cu rata de infectare intre 3 si 6 cazuri la mia de locuitori. Decizia a fost adoptata, astazi, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Certificatul verde COVID, care atesta vaccinarea,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de joi, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19.

- Certificatul verde ar urma sa devina obligatoriu intr-o țara. Romanii care o viziteaza trebuie sa il aiba la ei. Iata mai multe detalii de la oficiali! Autoritațile privesc atent aceasta viitoare decizie. Certificatul verde, obligatoriu in aceasta țara Certificatul sanitar verde ar putea sa devina obligatoriu…

- Arafat a vorbit despre modul in care vor putea pleca in strainatate romanii, incepand de joi, cand va intra in vigoare certificatul COVID. „Exista o perioada de tranziție in care poate sa plece așa cum se pleca și pana acum, adica cu certificatele pe care le au cetațenii. Este o perioada de tranziție…

- Certificatul digital european pentru COVID-19 va putea fi descarcat de pe adresa de internet certificat-covid.gov.ro, a declarat, luni seara, secretarul de stat în Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. Cei care nu au acces la internet vor putea obtine certificatul…