Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde sanitar va expira în Grecia dupa sapte luni daca nu include si o doza booster, potrivit unui decret ministerial adoptat luni si care va intra în vigoare la 1 februarie, relateaza EFE, preluata de Agerpres.Masura, care pâna acum se aplica doar persoanelor de peste…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a anunțat, luni, ca a adaptat sistemul informatic de eliberare a certificatelor digitale COVID potrivit noilor norme de codificare europene, care permit noi marcaje, inclusiv pentru doza booster. Noul cadru de reglementare european va asigura, unitar in toate…

- Persoanele nevaccinate anti-COVID-19 nu mai au incepand de luni acces in interiorul restaurantelor, cinematografelor, teatrelor, muzeelor, salilor de fitness si cladirilor publice din Grecia, unde in plus in cazul persoanelor cu varste de peste 60 de ani certificatul de vaccinare va expira daca acestea…

- Tot incepand de luni testul negativ de COVID-19 va fi acceptat numai pentru accesul in biserici, centre educative, la locul de munca, in frizerii, magazine neesentiale si la terasele restaurantelor sau ale cafenelelor, relateaza agentia EFE.Singurele locuri unde nu va fi cerut certificatul verde ce…

- Certificatul digital COVID – care a intrat in vigoare din 1 iulie pentru calatoriile in statele Uniunii Europene , iar acum este obligatoriu și pentru accesul in magazine sau la restaurant – este recunoscut, la acest moment, și in 18 țari din afara UE. Lista țarilor din afara Uniuniuu Europene unde…

- Austria introduce de luni noi restrictii pentru nevaccinati, pe fondul cresterii numarului de cazuri COVID: 9.900 zilnic. Sunt cozi la vaccinare, intrucat accesul in restaurante, hoteluri si in saloane de infrumusetare va fi restrictionat.

- Potrivit informatiilor transmise de catre CNCAV (Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19), acest document nu se poate elibera imediat dupa vaccinare. Certificatul verde digital se valideaza la o perioada de 10 zile dupa vaccinarea cu schema completa, precizeaza…

- Avand in vedere rata mare de noi infectari, tot mai multe guverne se gandesc sa impuna a treia doza de vaccin. In America, președintele Joe Biden a cerut adulților eligibili sa obțina o noua doza de rapel Covid-19. Biden a declarat ca va face in curand același lucru, in urma aprobarii acestei mișcari…