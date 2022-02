Certificatul verde digital expiră în Grecia după 7 luni, în lipsa dozei booster Certificatele de vaccinare anti-COVID-19 au de luni o valabilitate de doar sapte luni in cazul persoanelor din Grecia care nu au efectuat cea de-a treia doza sau booster, situatie care vizeaza incepind de azi peste 300.000 de persoane. Incepind de luni, toti calatorii care au certificat european valabil nu mai sint obligati sa efectueze un test PCR pentru intrarea in Grecia. In aceasta masur Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

