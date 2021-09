Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat decretul-lege pentru obligativitatea certificatului verde la toate locurile de munca, fiind prima țara din Europa care ia o astfel de decizie. Certificatul verde ar urma sa fie obligatori din 15 octombrie la toate locurile de munca și el poate fi obținut…

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat decretul-lege pentru obligativitatea certificatului verde la toate locurile de munca. Informația a fost publicata de ANSA, care citeaza surse guvernamentale. Este prima țara din Europa cu o astfel de masura. Certificatul verde va deveni obligatoriu la serviciu…

- In cursul zilei de maine va avea loc o ședința de Guvern unde va fi luata decizia finala cu privire la acest certificat verde. In localitațile unde vor fi mai mult de trei cazuri la mia de locuitori, certificatul verde va deveni obligatoriu incepand de saptamana urmatoare. Astfel, romanii vor…

- Certificatul verde devine obligatoriu in Italia, incepand de miercuri, 1 septembrie și in transporturi și școli. La inceputul lunii august, autoritațile din Peninsula au introdus documentul pentru accesul in restaurante și baruri, precum și la spectacole și muzee.

- USR-PLUS, prin sprijin parlamentar, sustine initiativa unuia dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa, care intentioneaza sa investeasca peste 200 de milioane de euro pentru a construi in Calarasi un nou combinat siderurgic. Este vorba despre AFV Beltrame Group,…

- O noua masura anti-coronavirus va fi implementata in Italia incepand cu data de 6 august. Mai exact, conform premierului țarii, certificatul verde va fi obligatoriu. Vei avea interzis in multe zone publice daca nu vei prezenta permisul de sanatate.

- Astfel, starea de urgența in Italia a fost prelungita pana la finalul acestui an, mai exact pana pe 31 decembrie. Totodata, s-a decis ca la baruri si la restaurante, permisul verde sa fie prezentat doar la masa, atunci cand consumatia va avea loc in interiorul restaurantului, nu și in aer liber și nici…