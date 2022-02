Stiri pe aceeasi tema

- Pentru corecta informare a populației privind utilizarea certificatului electronic COVID-19 pentru calatoriile in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Economic European (SEE) și Confederația Elvețiana, Ministerul Sanatații precizeaza ca in acest moment, NU a intervenit nicio modificare in ceea…

- Ministerul Sanatații a transmis, marți, o serie de precizari cu privire la certificatul verde conform prevederilor europene care impun ca schema completa de vaccinare trei doze de ser anti-COVID daca de la doza a doua au trecut mai mult de 9 luni de zile. Potrivit, datelor transmise de autoritați chiar…

- Certificatul verde cu o schema completa de vaccinare este valabil in acest moment pentru cei care intra pe teritoriul Romaniei, chiar daca au trecut mai mult de 9 luni de la ultima doza, anunța Ministerul Sanatații. „In acest moment, NU a intervenit nicio modificare in ceea ce privește valabilitatea…

- Incepand de marti, 1 februarie, incep sa se aplice norme noi care prevad o perioada standard de acceptare de 270 de zile pentru certificatele digitale ale UE de vaccinare impotriva COVID-19 utilizate pentru calatoriile in interiorul UE, transmite Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Mai…

- Conform ultimei hotarari a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, masca devine obligatorie și in exterior, dar doar maștile medicale și FFP2 sunt permise. Mastile textile si cele din plastic transparent au fost interzise! Vasile Ene, directorul unei companii producatoare de maști, a precizat…

- Ministerul Sanatații susține ca persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala in ultimele 6 luni intra in carantina la sosirea in Romania chiar daca au un test COVID negativ deoarece au un risc mai mare de a se infecta, iar efectuarea testului in perioada asimptomatica este mai putin concludenta.…

- Rolul Departamentului pentru Situații de Urgența ar putea fi diminuat, astfel incat sa nu mai fie un decident in ceea ce privește modul de acțiune in pandemie, a declarat miercuri Alexandru Rafila, ministrul desemnat al Sanatații. „Referitor la Departamentului pentru Situații de Urgența, Arafat este…

- Comisia Europeana cere Romaniei certificat verde și creșterea ritmului de vaccinare. „Romania are de luat decizii dificile”, spune comisarul european Thierry Breton: „masurile acestea trebuie luate acum”. „Este important sa fie votat certificatul verde. Da, este important ca acesta sa fie utilizat,…