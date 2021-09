Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu este de acord cu certificatul verde pentru vaccinare si doreste implementarea acestuia chiar si pentru Congresul PNL. Delegatii la Congresul Partidului National Liberal (PNL) vor putea participa la evenomentul din 25 septembrie doar cu certificatul verde COVID, daca rata de infectare in…

- Introducerea certificatului verde COVID nu reprezinta o restrangere a drepturilor, a declarat premierul Florin Citu. Declaratia acestuia a fost facuta in contextul in care presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a afirmat ca masura introducerii certificatului…

- Delegatii la Congresul Partidului National Liberal (PNL) vor putea participa la lucrari doar cu certificatul verde COVID, daca rata de infectare in Capitala va depasi, pe 25 septembrie, trei cazuri la 1.000 de locuitori, a anuntat, vineri, la Targu Mures, premierul Florin Citu. "Este exact…

- Premierul Romaniei a vorbit deschis despre noile schimbari care vor avea loc in Romania cu privire la certificatul verde. Potrivit acestuia, economia țarii nu se va mai inchide așa cum s-a intamplat in valurile anterioare ale pandemiei, insa vor exista reguli care vor trebui respectate de toți cetațenii.…

- Italia a devenit, joi, prima țara din Europa care face obligatoriu certificatul Covid pentru toți angajații. Guvernul de la Roma a aprobat noua masura prin care certificatele devin obligatorii și pentru angajați din sectorul public dar și din cel privat. Masura va fi implementata din 15 octombrie și…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul nu vrea sa mai inchida activitatile economice in cazul in care rata de incidenta a cazurilor de COVID este de peste 3 la mie, dar ia in calcul sa introduca pentru evenimente private de genul nunti si botezuri, dar si in restaurante si cafenele masura…

- Premierul Florin Citu a declarat ca propune ca in cazul nuntilor deja programate in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 ajunge la peste 3 sa se foloseasca certificatul verde. "Sunt nunti programate in perioada urmatoare in zone unde deja se vede ca ajungem…

- Guvernul italian a decis, ca toti profesorii trebuie sa aiba certificat verde care sa ateste vaccinarea, imunitatea obtinuta prin recuperarea dupa boala sau un test negativ la Covid-19 pentru a se putea intoarce la catedra, relateaza Reuters, citat de Digi24. De asemenea, certificatul verde devine obligatoriu…