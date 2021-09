Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde va fi obligatoriu in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise incepand de luni. Utilizarea documentului a fost aprobata vineri de Guvern. Masura se va aplica doar in localitațile in care rata de infectare este cuprinsa intre 3 și 6 persoane la mia de locuitori. Certificatul…

- Certificatul digital european pentru COVID-19 va putea fi descarcat de pe adresa de internet certificat-covid.gov.ro, a declarat, luni seara, secretarul de stat în Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. Cei care nu au acces la internet vor putea obtine certificatul…