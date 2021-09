Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca nu mai doreste sa fie inchise activitati economice atunci cand incidenta este de peste 3 la mie. Premierul a precizat ca folosirea certificatului verde este una dintre propuneri ca aceste activitati sa ramana deschise. Florin Citu a fost intrebat, miercuri,…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul nu vrea sa mai inchida activitatile economice in cazul in care rata de incidenta a cazurilor de COVID este de peste 3 la mie, dar ia in calcul sa introduca pentru evenimente private de genul nunti si botezuri, dar si in restaurante si cafenele masura…

- ,,Sunt nunți programate in perioada urmatoare, in zone in care deja se vede ca ajungem la 3 la mie. Aș vrea sa ne asiguram ca aceste nunți nu sunt anulate și ar trebui sa folosim certificatul verde pentru aceste nunți, pentru ca oamenii nu iși pot modifica data de la o saptamana la alta. Și aș propune…

- Comuna dambovițeana Morteni a ajuns la o rata de infectare de 4,47 la mia de locuitori. Incepand de joi se aplica restricții. Conform Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta Dambovita, se constata depașirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 3/1000 locuitori in comuna Morteni. Rata de infectare…

- Certificatul verde ar putea deveni obligatoriu in Italia de la inceputul lunii august, pentru evenimentele cu un numar mare de oameni, dar si in locurile aglomerate si in mijloacele de transport. Autoritatile incearca astfel sa limiteze raspandirea variantei Delta.

- Arafat a vorbit despre modul in care vor putea pleca in strainatate romanii, incepand de joi, cand va intra in vigoare certificatul COVID. „Exista o perioada de tranziție in care poate sa plece așa cum se pleca și pana acum, adica cu certificatele pe care le au cetațenii. Este o perioada de tranziție…

- Certificatul verde digital pentru COVID va fi operational de la 1 iulie, a declarat premierul Florin Citu. "O sa fie operational si o sa fie exact ca in alte tari, o sa calatoreasca cu certificatul verde, exact in conditiile care sunt scrise acolo. Am avut o intalnire cu secretarul…