- De cand certificatul verde a devenit obligatoriu pentru toți angajații din Italia, cu zile neplatite pentru cei care nu il prezinta, mulți oameni care ezitau sa se vaccineze impotriva COVID-19 s-au imunizat, relateaza The Guardian.

- Capitala se apropie de incidența 4 la mie, insa oficial nu este inca in scenariul roșu. Vineri, Bucureștiul a ajuns la 3,77, in urma unei ședințe la Prefectura Capitalei s-a luat decizia ca noile masuri sa intre in vigoare din aceasta noapte. Altfel spus, de la ora 00.00 certificatul verde devine obligatoriu…

- Certificatul verde va deveni obligatoriu pentru toți angajații din Italia. Cei care nu il prezinta vor pierde bani din salariu inca din prima zi de absența Certificatul verde va deveni obligatoriu pentru toți angajații din Italia. Cei care nu il prezinta vor pierde bani din salariu inca din prima zi…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat luni la Antena 3 ca exista motive ca romanii carora li se restrang drepturi și libertați fundamentale pentru ca nu au certificat verde sa atace in instanța decizia Guvernului: „Ma asteptam ca in Romania sa se discute despre posibilitatea implementarii…

- Certificatul verde a devenit obligatoriu in Romania, incepand de astazi, 20 septembrie. Romanii trebuie sa prezinte documentul la intrarea in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise in localitațile in care rata de infectare este cuprinsa intre 3 și 6 persoane la mia de locuitori. Iata…

- S-au inregistrat cu 85% mai multe imbolnaviri in ultima saptaana, iar numarul deceselor aproape s-a dublat in același interval, iar Romania este prima in topu cu cele mai multe infectari din Europa. In aceste condiții, Guvernul a aprobat noile restricții propuse de CNSU. Romania se situeaza la coda…

- O noua masura anti-coronavirus va fi implementata in Romania incepand cu data de 20 septembrie. Mai exact, conform premierului țarii, certificatul verde va fi obligatoriu. Afla unde vei avea interzis, daca nu prezinți acest document care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala.

- Certificatul verde va fi obligatoriu in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise incepand de luni. Utilizarea documentului a fost aprobata vineri de Guvern, iar hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial. Guvernul Cițu a adoptat vineri noi masuri pentru desfașurarea unor…