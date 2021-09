Stiri pe aceeasi tema

- Capitala a intrat in Scenariul Rosu! De astazi, sambata, in Bucuresti va fi obligatoriu certificatul verde COVID, pentru accesul in localuri, sali de spectacole, evenimente private, sali de sport sau restaurantele din mall-uri. Masurile au intrat in vigoare in urma deciziei luate vineri de catre Comitetul…

- Raed Arafat: Intrarea in food court-urile din mall-uri se va face doar cu certificatul Covid in localitațile cu incidența peste 3 la mie Raed Arafat: Intrarea in food court-urile din mall-uri se va face doar cu certificatul Covid in localitațile cu incidența peste 3 la mie Șeful Departamentului pentru…

- Capitala se apropie de incidența 4 la mie, insa oficial nu este inca in scenariul roșu. Vineri, Bucureștiul a ajuns la 3,77, iar in urma unei ședințe la Prefectura Capitalei s-a luat decizia ca noile masuri sa intre in vigoare din aceasta noapte. Altfel spus, de la ora 00.00 certificatul verde devine…

- Rata de incidenței cazurilor de COVID in București a trecut de pragul de trei cazuri la o mie de locuitori, conform Prefecturii București. Potrivit Hotararii de Guvern din 17 septembrie, certificatul verde digital a devenit obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 cazuri la mia…