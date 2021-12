Stiri pe aceeasi tema

- Peste 280.000 de persoane au generat formularele digitale pentru intrarea in Romania de la lansarea aplicatiei dezvoltate de STS. Cele mai multe documente, peste 60.000, au fost generate de cei care au intrat in tara prin Aeroportul Henri Coanda. Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Telecomunicatii…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila l-a atacat dur, vineri, pe președintele PNL, Florin Cițu acuzandu-l ca a compromis campania de vaccinare . Rafila a spus ca nu ințelege de unde vine incrancenarea fostului premier pe tema draftului de lege privind certificatul verde. ”Nu inteleg de unde atata incrancenare…

- Noul ministru al Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat, miercuri, ca certificatul verde trebuie sa fie introdus in Romania pentru o perioada definita. “Discuțiile din Romania privind certificatul verde sunt destul de pasionale”, a spus Rafila la audierea in comisia de specialitate din Parlament, adaugand…

- Comisia Europeana va decide “in cateva zile” daca valabilitatea certificatelor UE de vaccin ar trebui sa fie legata de dozele de rapel dupa o anumita perioada de timp. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat ca certificatul verde al UE pentru COVID-19 ar trebui conditionat de doze de rapel…

- Compania Naționala Poșta Romana a anunțat, luni, ca in subunitațile companiei se poate intra fara certificatul verde COVID.„Toți clienții Poștei Romane, care au probleme de rezolvat la oficiile poștale, pot intra in incinta subunitaților noastre fara a prezenta certificatul verde. Pensionarii și parinții…

- Versiunea web a aplicatiei Check DCC, care permite verificarea si validarea certificatelor verzi, dezvoltata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), a fost lansata vineri. Verificarea certificatelor se poate face cu un scanner profesional pentru QR sau prin camera web a laptopului sau calculatorului.…

- Certificatul verde COVID ar putea fi introdus in magazine, insa nu și in cele esențiale. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizat ca oamenii nu vor fi condiționați de vaccinare sau testare la intrarea in magazinele alimentare. Arafat a anunțat ca a discutat cu premierul…

- Situiație incredibila pe Aeroportul din Suceava. Un pasager s-a razbunat pentru ca i s-a refuzat imbarcarea in avionul Suceava – Dortmund.Omul nu a putut prezenta un test Covid și nu avea nici certificat verde care sa ateste faptul ca este vaccinat. Nervos ca nu a fost lasat sa se urce in avion, romanul…