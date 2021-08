Stiri pe aceeasi tema

- „O sa fie operational si o sa fie exact ca în alte tari, o sa calatoreasca cu certificatul verde, exact în conditiile care sunt scrise acolo. Am avut o întâlnire cu secretarul general adjunct al Guvernului care se ocupa de aceste certificate,…

- De la 1 iulie, romanii vor putea sa descarce certificatul verde de vaccinare care va fi folosit pentru calatoriile in interiorul Uniunii Europene. La cate ore dupa anunțul ca certificatul verde de vaccinare – numit și pașaport COVID – va intra in vigoare la 1 iulie, Andrei Baciu a explicat procedura…

- Anunțul a fost facut de secretarul de stat, Andrei Baciu. Dupa cum deja s-a aflat, certificatul verde de vaccinare va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie, urmand sa fie disponibil și in Romania tot atunci. Certificatul va fi descarcat de pe un portal securizat Andrei Baciu a anunțat…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat, joi, ca certificatul verde de vaccinare, care va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie, va fi disponibil și in Romania incepand cu aceasta data. El a precizat ca procedurile sunt in curs de finalizare, iar STS va pune…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat inainte de summit-ul Consiliului European ca „pașaportul Covid” va inlesni libera circulație in Uniunea Europeana, dar acesta nu trebuie sa duca la discriminare. „Sunt doua teme care și pentru noi au o importanța deosebita. Prima tema este, sigur, certificatul…

- Guvernul lucreaza intens pentru a pune in aplicare cerințele Uniunii Europene privitoare la certificatul verde european, care va atesta faptul ca o persoana este vaccinata impotriva Covid-19. Surse guvernamentale ne-au precizat ca se lucreaza intens la construcția aplicației pentru certificatul…

- Certificatul verde de vaccinare Foto: Alex Lancuzov RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : România este pregatita sa introduca certificatul verde de vaccinare, care va fi folosit la nivel european, a declarat purtatorul de cuvânt al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Catalin Chirca,…

- Pentru a facilita libera circulație in Europa și a reinvia turismul, autoritațile de la Bruxelles au definit un pașaport COVID, un certificat sau adeverința verde. Au inceput testele cu pașaportul COVID in Europa: certificatul ar putea intra in vigoare in curand Ar trebui sa intre in circulație incepand…