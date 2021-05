Certificatul UE COVID-19: Liderii grupurilor politice din Parlamentul European cer evitarea discriminarii si testare gratuita

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European au trimis o scrisoare comuna catre președinția portugheza a Consiliului UE, in care iși declara ingrijorarea privind blocarea negocierilor dintre statele membre pentru propunerea de regulament asupra certificatului european COVID-19

- ​Dacian Cioloș, copreședintele USR-PLUS, a anunțat miercuri pe Facebook ca are COVID-19.​„Am primit acum câteva minute rezultatul unui test COVID-19 care, din pacate, este pozitiv. Cei cu care am intrat în contact zilele trecute au fost informați, eu sunt de astazi în izolare,…

- Iesirea delegatiei FIDESZ a lui Viktor Orban din Grupul Popularilor Europeni era o actiune necesara pentru sanatatea democratiei din Europa, spune liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos. "Populismul toxic practicat de Orban în Ungaria nu mai avea cum sa fie…