- Certificatul COVID e obligatoriu de azi in Italia pentru toti angajatii, atat in sectorul public, cat si in cel privat. Toți salariații italieni vor trebui sa dovedeasca faptul ca sunt vaccinați, ca au trecut prin boala sau ca au un test negativ recent la virus.

- Certificatul sanitar COVID-19 va deveni obligatoriu pentru accesul in mijloacele de transport pe distante lungi in Franta dupa data de 7 august, a anuntat miercuri ministrul francez al transporturilor, Jean-Baptiste Djebbari, potrivit AFP. Adoptata de parlamentul de la Paris in noaptea de…

