Certificatul sanitar Covid-19, obligatoriu în Italia pentru accesul în mijloacele de transport pe distanțe lungi Certificatul sanitar COVID-19 a devenit obligatoriu in Italia si pentru accesul in mijloacele de transport pe distante lungi. Italia a extins incepand de miercuri utilizarea certificatului sanitar COVID-19 (certificatul verde – green pass), care devine obligatoriu in aceasta tara de asemenea pentru calatoriile cu avionul, cu trenurile de mare viteza, cu feriboturile si autocarele inter-regionale, transmite Reuters. Certificatul sanitar COVID-19 ofera informatii despre vaccinarea cu schema completa, un test COVID-19 negativ recent sau vindecarea dupa o infectare anterioara, transmite Agerpres.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

