Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a ințelege cu adevarat ce se intampla și ce ni se intampla (ceea ce nu este foarte ușor, nu numai din cauza manipularii propagandistice, ci și a zgomotului facut de idioții utili din presa care nu prididesc sa comenteze pe subiecte la care nu se pricep), trebuie sa identificam, dincolo de bataliile…

- Presedintele Joe Biden a tinut marti seara, in fata liderilor NATO reuniti la Washington, un discurs puternic si clar, in contrast cu prestatia sa de la dezbaterea de la sfarsitul lunii trecute cu Donald Trump, adesea ezitanta si dezarticulata, care a generat incertitudini in legatura cu viitorul sau…

- O instanța din Romania a decis ca celebru Andrew Tate poate calatori in Uniunea Europeana fara restricții, in timp ce așteapta sa se incheie procesul pentru trafic de persoane, a declarat avocatul sau, noteaza Reuters. Liber la calatorii pentru Andrew Tate Tate a fost pus sub acuzare la mijlocul anului…

- Mai multe mesaje vor fi expuse, in București, pe panouri stradale, clasice și digitale, in stații de autobuz și metrou, in interiorul trenurilor de metrou, in cladiri de birouri și sali de fitness și in incinta Aeroportul Henri Coanda. Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a lansat campania de…

- Apple va opri lansarea Apple Intelligence, iPhone Mirroring și SharePlay Screen Sharing in Uniunea Europeana, din ingrijorare cu privire la reglementarile din Digital Markets Act (DMA), potrivit diferitelor rapoarte de presa.

- Pretul mediu al unui litru de benzina a scazut cu 4,4% comparativ cu luna trecuta, pana la 7,06 lei. In aceeasi perioada, pretul mediu al unui litru de motorina a ajuns la 7,11 lei, in scadere cu 3,9%. In Bucuresti, un litru de benzina standard se comercializeaza cu preturi cuprinse intre 7,01 lei si…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Iasi ca Romania va continua sa acorde sprijn financiar refugiatilor ucraineni, precizand ca spera sa nu existe un nou exod, cum s-a intamplat la inceputul razboiului, relateaza News.ro.„O sa mentinem ajutorul pe care il acordam refugiatilor ucraineni.…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca proiectul salariului minim european va fi implementat și in Romania, doar ca nu va fi posibil de la inceput sa se ajunga la salariul minim din Europa. Totuși, premierul a spus ca in momentul in care vom avea o legislație europeana, cu timpul fiecare țara din Uniunea…