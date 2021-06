Certificatul digital pentru călătorie, în vigoare de la 1 iulie. Va fi descărcat de pe o platformă guvernamentală Certificatul digital pentru calatorie va intra in vigoare de la 1 iulie și va putea fi descarcat de pe o platforma dezvoltata de STS. Certificatul verde va fi lansat pe 1 iulie la nivel european, iar Romania este in grafic in acest moment cu procedurile pentru ca certificatul sa fie disponibil incepand cu aceasta data, […] The post Certificatul digital pentru calatorie, in vigoare de la 1 iulie. Va fi descarcat de pe o platforma guvernamentala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

