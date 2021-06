Stiri pe aceeasi tema

- „De joi pot solicita acest document toți cetațenii care:s-au vaccinat;au trecut prin boala in ultimele 180 de zile;au un rezultat negativ la un test SARS-CoV2 (antigen rapid-24h sau RT-PCR-72h).Certificatul digital este gratuit și va fi recunoscut in cele 27 de țari ale Uniunii Europene, plus statele…

- Este suspendat traficul aerian spre și dinspre Portugalia a tuturor zborurilor, Excepție fac unele zboruri, informeaza Ambasada Moldovei in Portugalia: # dinspre și catre statele care fac parte din Uniunea Europeana și statele asociate Spațiului Schengen (Liechtenstein, Norvegia, Islanda și Elveția),…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a anuntat joi ca certificatul digital european pentru COVID-19 va deveni operational in Romania la 1 iulie și va putea fi descarcat in una dintre cele trei variante de pe un website securizat. Miercuri, Parlamentul European a aprobat oficial…

- Guvernul Marii Britanii a anuntat, vineri, semnarea unor acorduri comerciale cu Norvegia, Islanda si Liechtenstein, in cadrul eforturilor de intensificare a schimburilor comerciale bilaterale dupa retragerea din Uniunea Europeana (Brexit), anunța Mediafax. Acordurile vor stimula comertul intre…

- Potrivit sursei citate, 1,039 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in luna aprilie 2021 in Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia), in crestere cu 256% comparativ cu cele 292.000 de unitati, inregistrate in aceeasi luna din 2020. ACEA subliniaza…

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. 9 121 544 de calatorii in spațiul Schengen au intreprins moldovenii timp de șapte ani, cu pașaportul biometric. © Sputnik / Николай ФиляковCine va scapa de carantina in Germania si va avea liber la calatoriiOdata cu aplicarea regimului fara vize, in fiecare an…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 0,9% in primul trimestru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar Portugalia, Lituania si Romania…

- Țarile din Uniunea Europeana au cazut de acord sa lanseze certificatul destinat calatoriilor pentru a redeschide turismul vara aceasta. Decizia va fi negociata in urmatoarea luna cu deputații europeni, astfel incat pana in vara anului 2021 sa fie deja gata acest document. Acest certificat ar permite…