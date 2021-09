Certificatul digital european privind Covid, contestat la Tribunalul Uniunii Europene

Stiri pe aceeasi tema

- 1.915.456 de certificate digitale europene COVID-19 au fost eliberate in Romania pana marti, 17 august a.c. Cea mai mare parte dintre certificatele solicitate și eliberate pana acum – 95,87% – atesta vaccinarea impotriva COVID-19, a anunțat Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, citat…

- Incepand de vineri, 13 august 2021, pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul tarilor UE, vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinarii, trecerii prin boala si ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR doar certificatele digitale, anunta Guvernul. Certificatele digitale sunt documnte…

- ​​Certificatul digital Covid poate fi descarcat in doar cateva minute de pe platforma certificat-covid.gov.ro. De unde poate fi insa descarcat documentul daca nu ai acces la internet? Platforma certificat-covid.gov.ro a fost lansata pe 1 iulie. Cum poate fi descarcat certificatul digital Covid fara…

- Portalul web de pe care cetațenii romani sau straini iși pot genera certificatele digitale UE privind COVID este pregatit pentru lansarea din 1 iulie 2021. Anunțul a fost facut de catre cei de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, specialiștii STS fiind cei care au dezvoltat intregul sistem informatic,…

- Astazi va fi activat portalul de unde se vor putea obține certificatele digitale UE privind COVID, anunța Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Portalul https://certificat-covid.gov.ro se lanseaza astazi, 1 iulie, iar obținerea certificatului se face prin parcurgerea catorva pași in cadrul platformei…

- Portalul web de pe care cetatenii romani sau straini isi pot genera certificatele digitale UE privind COVID este pregatit pentru lansarea din data de 1 iulie. Anunțul a fost facut de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) care au prezentat cei zece pași pe care un solicitant trebuie sa-i parcurga…

- Certificatul intra in vigoare de la 1 iulie și are rolul de a asigura libera circulație in interiorul UE pentru persoanele vaccinate cu vaccinul anti-COVID sau imunizați in urma imbolnavirii și vindecarii. Pentru a intra in posesia certificatului e nevoie sa intrați pe site-ul certificat-covid.gov.ro.…

- Proiectul de Ordonanța de Urgența care reglementeaza eliberarea certificatelor digitale COVID, de la data de 1 iulie, a fost transmis Guvernului de catre Ministerul Sanatații și ar urma sa fie aprobat in ședința de marți a Executivului. Din prima zi a lunii viitoare, cei care doresc sa calatoreasca…