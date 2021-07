Certificatul digital CoVid -19 este in vigoare.

Stiri pe aceeasi tema

- Informatii privind certificatul digital COVID-19 Foto: www.facebook/Ro Vaccinare. Guverul a adoptat ieri o ordonanta de urgenta privind certificatul digital COVID, pe care urmeaza sa-l foloseasca cei care doresc sa calatoreasca în tarile din Uniunea Europeana. Termenul…

- Parlamentul European a aprobat oficial certificatul digital Covid, ce dovedește ca deținatorul a fost vaccinat, s-a vindecat in urma infectarii sau are un test negativ Covid. Va fi acceptat de toate țarile UE și se va aplica de la 1 iulie, timp de un an. De la 1 iulie intra in vigoare certificatul…

- Persoanele care s-au tratat acasa, dar sunt in baza de date a Directiei de Sanatate Publica vor fi incluse in certificatul digital COVID, a declarat, joi, premierul Florin Citu. Șeful Executivului a facut aceste precizari, in condițiile in care documentul va cuprinde trei tipuri de informatii: persoane…

- Persoanele care au avut COVID sunt primite in Grecia și Bulgaria doar cu dovada trecerii prin boala. Romanii care au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus pot sa mearga in vacanța in Grecia sau Bulgaria fara sa iși faca un test PCR sau sa prezinte la granița un document care sa arate ca s-au…

- ”Companiile Enel din Romania continua sa fie un partener in lupta impotriva Sars-CoV-2 si pun la dispozitia angajatilor si familiilor acestora – soti, sotii, frati, surori, parinti sau copii cu varsta de peste 16 ani, care au aceeasi adresa de domiciliu – doua centre de vaccinare anti-Covid in Bucuresti…

- Rata de infectare COVID-19 în municipiul Cluj-Napoca a scazut la 1.48, potrivit ultimelor date oferite de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Cluj. În momentul în care o localitate are rata de incidența 1,5 sau sub,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat sambata ca numarul bolnavilor cu COVID internati in spitalele din judetul Timis a scazut la 177, din care 65 sunt in sectiile ATI. Rata de infectare cu SARS-CoV-2 a scazut la 1,33 la mia de locuitori in judet si la 1,4 in Timisoara, municipiul intrand,…

- In judetul Timis exista noua focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Fata de ziua precedenta, a aparut un focar nou la Caminul privat pentru persoane varstnice din Dumbravița, unde sunt noua cazuri confirmate. Focare active sunt la:…