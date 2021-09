Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a declarat joi seara, la TVR1, ca folosirea certificatului verde COVID, prin care persoanele atesta ca au fost imunizate impotriva COVID pentru a putea intra in mai multe locuri, precum restaurante, in localitatile cu incidenta mai mare 3 la mia de locuitori ne ajuta sa nu inchidem economia.…

- Personalul medical, profesorii și militarii trebuie fie vaccinați obligatoriu, fie testați cel puțin o data pe saptamana din fonduri proprii, spune, miercuri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat. Intrebat, miercuri seara, la Digi 24, despre posibila vaccinare…

- Oamenii ar putea intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, acolo unde rata de infectare depașește 3 la mie, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat. Intrebat, miercuri seara, daca va fi nevoie de certificatul verde la restaurant sau in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat luni, ca reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne lucreaza pentru a identifica o persoana care a incercat sa vanda un certificat fals de vaccinare prin intermediul unei retele sociale. Lucian Bode a declarat luni ca autoritatile sunt atente…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi lista cu clasificarea tarilor/ teritoriilor în functie de rata de incidenta cumulata, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în…

- PSD a anuntat luni ca ataca în instanta si cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1.PSD susține, într-un comunicat de presa, ca aceasta decizie nu ar fi întemeiata legal, fiind "doar urmarea fireasca a unei situatii…

- Partidul Social Democrat Sector 1 „ataca in instanța și cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situații de Urgența al Sectorului, cu complicitatea Prefectului Capitalei”, Clotilde Armand, se arata intr-un comunicat de presa remis luni, 26 iulie, de PSD. PSD Sector 1 susține…

- Cine este acum in vacanta in Grecia si nu este vaccinat are nevoie de test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore, la intoarcerea in Romania. De luni va fi aplicata noua regula, dupa ce aseara Comitetul pentru Situații de Urgența a introdus Grecia pe lista țarilor galbene. Iar Spania si Portugalia sunt…