Certificatul de vaccinare, VALABIL în România. Cum s-ar putea face accesul în mall? Florin Cițu a vorbit despre certificatul de vaccinare și impunerea acestuia pe teritoriul țarii in urmatoarea perioada. Mai exact, premierul a afirmat ca nu este adeptul variantei ca vaccinatii sau nevaccinatii sa mearga separat la mall, precizand ca mall-urile au fost deschise anul trecut si ca ar fi ridicol sa fie inchise acum, cand exista vaccinul. Astfel, exista posibilitatea ca Romania sa nu aiba parte de restricții la fel ca alte țari. “Ne gandim si la aceasta solutie. Eu nu sunt adeptul discriminarilor, dar acel pasaport include mai multe variante: persoane vaccinate, persoane testate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

