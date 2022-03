Stiri pe aceeasi tema

- Certificatele de vaccinare impotriva COVID-19 ale minorilor nu vor expira dupa trecerea a 270 de zile de la administrarea seriei de vaccinare primara, a anuntat, marti, Comisia Europeana, care a adoptat noi norme privind certificatul de vaccinare in temeiul Regulamentului privind certificatul digital…

- Certificatele de vaccinare anti-COVID-19 au de luni o valabilitate de doar sapte luni in cazul persoanelor din Grecia care nu au efectuat cea de-a treia doza sau booster, situatie care vizeaza incepind de azi peste 300.000 de persoane. Incepind de luni, toti calatorii care au certificat european valabil…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol, a anunțat, vineri seara, care sunt condițiile de intrare in Romania pentru cetațenii care vin din statele Uniunii Europene. Este vorba de test PCR valabil 72 de ore, dovada trecerii prin boala COVID in ultimele 6 luni sau a vaccinarii cu schema…

- Guvernul a adoptat, joi, masura luata la nivelul Uniunii Europene potrivit careia certificatul de vaccinare COVID-19 este valabil la intrarea in țara doar cu doza booster, daca au trecut mai mult de noua luni de la schema de vaccinare cu doua doze. Certificatul este valabil și cu un test PCR negativ…

- Certificatele COVID-19 vor fi in continuare valabile in Romania și dupa 1 februarie 2022, chiar daca au trecut 9 luni de la primele doua doze, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. In schimb, pentru calatorii in Uniunea Europeana, va fi nevoie de administrarea dozei „booster”, conform unei…

