Certificatul de vaccinare: Noi reguli de călătorie în Uniunea Europeană, din 1 februarie Incepand cu data de 1 februarie, intra in vigoare reguli noi pentru certificatul de vaccinare in Uniunea Europeana. Certificatul de vaccinare trebuie sa dovedeasca faptul ca aveți doua doze de vaccin și nu au trecut mai mult de noua luni de la cea de-a doua. Daca au trecut mai mult de noua luni, documentul e valabil doar daca aveți doza booster. Noile reguli i-au impulsionat pe mulți romani care muncesc sau doresc sa se deplaseze cu diferite scopuri in țarile UE sa se vaccineze cu doza booster. ”De la inceputul lunii februarie, trebuie sa ne adaptam și sa utilizam pentru circulația internaționala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

