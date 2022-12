Certificatul de performanta energetica: la ce foloseste, ce este si cum il obtineti

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru completarea legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ introduce „tichetele de sportiv”, reprezentand bonuri de valoare destinate exclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli privind practicarea…

- Masurile de eficiența energetica sunt recunoscute tot mai mult nu doar ca un mijloc de a ajunge la aprovizionarea sustenabila cu energie, de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera, de a imbunatați securitatea aprovizionarii și de a reduce costurile la import, ci și ca mijloc de promovare a competitivitații…

- Performanța remarcabila pentru Angelo Arghira! Sportivul clubului nostru a devenit, in acest week-end, campion al Romaniei la box. Pugilistul junior, antrenat de Gheorghe și Alexandru Stan, a cucerit medalia de aur la categoria 75 de kilograme. In ringul brailean, boxerul legitimat la CS Targoviște…

- Un credit fara refuz este o modalitate excelenta de a finanța o cheltuiala unica, cum ar fi o mașina, renovarea casei sau școlarizarea. Aceste imprumuturi au, de obicei, rate ale dobanzii și plați lunare mai mici decat alte imprumuturi, cum ar fi un credit ipotecar sau un imprumut pentru studenți. […]…

- Toate sediile noi ale autoritaților publice vor trebui sa fie cladiri cu emisii zero incepand cu 2028, urmand ca din 2030 regula sa se aplice tuturor imobilelor nou-construite, potrivit unui comunicat al Consiliului Europei (CE). Forul european are in plan revizuire a Directivei privind performanța…

- Secretarul de stat in Ministerul Energiei Dan-Dragos Dragan a participat, marti, la reuniunea Consiliului Energiei, organizata la Luxemburg, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Administrația publica targovișteana a depus inca 14 proiecte de investiții prin care se solicita finanțare prin PNRR. Proiectele au o valoare totala de aproximativ 180 de milioane de lei și este vorba despre investiții pentru creșterea eficienței energetice atat a blocurilor de locuințe cat și a unor…

- Dupa calendarul de inscrieri au fost publicate cele trei scheme de ajutoare din fonduri UE, in valoare totala de 500 de milioane de euro, prin care firmele romanești eligibile vor putea obține granturi de pana la 500.000 EUR fiecare, pentru investiții in energie regenerabila și eficiența energetica.…