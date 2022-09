Stiri pe aceeasi tema

- Cauza morții reginei a fost dezvaluita odata cu publicarea unui extras din certificatul de deces. Elisabeta a II-a a murit din cauza varstei inaintate, scrie in documentul preluat de Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pe 19 septembrie 2022, mii de oameni s-au adunat la Palatul Buckingham din Londra, pentru a aduce un ultim omagiu celei care a fost Regina Elisabeta a II-a. Aceasta a fost monarhul cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, anul acesta implinindu-se 70 de ani de la proclamarea sa ca regina…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit, joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani. Noul suveran proclamat al țarii este fiul sau cel mare, Charles al III-lea. Regatul Unit și-a putut lua ramas bun de la cea care a avut cea mai lunga domnie din istoria sa - 70 de ani - pana luni, 19 septembrie,…

- Imnul național britanic in versiunea „God save the King” a fost cantat pentru prima data in ultimii 70 de ani in cadrul unui eveniment oficial, la catedrala Sf. Paul din Londra, la finalul unei ceremonii religioase in memoria Reginei Elisabeta a II-a, relateaza AFP. Aceasta versiune, intonata in prezenta…

- Regatul Unit al Marii Britanii iși plange suverana. In memoria acesteia, in Hyde Park au fost trase 96 de lovituri de tun, cate una pentru fiecare an din viața Reginei Elisabeta a II-a, relateaza AFP. De asemenea, clopotele bisericilor au rasunat vineri in intreaga țara. Regina Elisabeta a II-a…

- Aflat in capitala Regatului, jurnalistul GSP Vlad Nedelea transmite pentru Libertatea din fața Palatului Buckingham, care a devenit loc de pelerinaj, joi seara, cand mii de britanici au venit sa-i aduca un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a, imediat dupa anuntul privind decesul suveranei. „Regina…

- Presa din strainatate a aflat cauza morții marelui actor James Caan. Starul din "The Godfather" și-a dat ultima suflare pe data de 6 iulie, iar trista veste a fost data de familia lui in cadrul unei postari pe Twitter.