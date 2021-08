Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii, conferentiarii si studentii de la universitatile din Italia trebuie sa fie pe viitor fie vaccinati impotriva COVID-19, fie sa prezinte dovada unui rezultat negativ la testul pentru depistarea coronavirusului sau a trecerii prin boala, informeaza DPA. Incepand cu noul an universitar in luna…

- Profesorii din Italia sunt obligați de acum inainte sa prezinte certificatu care demonstreaza ca sunt imunzați inainte de intrarea in sala de curs. De asemenea, aceeași masura se aplica și pentru persoanele care calatoresc cu avionul, trenul, autocarul sau vaporul. Totodata, certificatul verde Covid…

- Incercarea de a accelera vaccinarea populației pentru a combate varianta Delta, mult mai contagioasa, a COVID-19 a determinat autoritațile italiene sa ia o serie de masuri, deloc populare. Guvernul a dispus deja ca certificatele de vaccinare anti-Covid sa fie cerute pentu accesul in restaurante, cafenele,…

- Absența permisului de sanatate la persoanele care ingrijesc persoane in varsta, la domiciliu, poate fi un motiv pentru intreruperea contractului de munca, au anunțat oficialitațile italiene cu cateva zile inainte ca permisul de sanatate (Green Pass) sa intre in vigoare, in Italia, incepand cu data de…

- O noua masura anti-coronavirus va fi implementata in Italia incepand cu data de 6 august. Mai exact, conform premierului țarii, certificatul verde va fi obligatoriu. Vei avea interzis in multe zone publice daca nu vei prezenta permisul de sanatate.

- Italia introduce un permis de sanatate obligatoriu pentru acces in locuri cu spatii inchise precum cluburile si restaurantele, a decis joi seara guvernul condus de Mario Draghi, transmite AFP. Incepand din 6 august Dupa aprobarea acestei masuri, premierul a motivat astfel decizia: ”Permisul de sanatate…

- Italia va introduce din 6 august un permis de sanatate obligatoriu pentru acces in locuri cu spatii inchise precum cluburile si restaurantele, a anunțat joi seara guvernul condus de Mario Draghi. Așa numitul „permis verde” va fi necesar și pentru accesul la piscine, sali de sport sau cinematografe.…

- Certificatul verde ar putea deveni obligatoriu in Italia de la inceputul lunii august, pentru evenimentele cu un numar mare de oameni, dar si in locurile aglomerate si in mijloacele de transport. Autoritatile incearca astfel sa limiteze raspandirea variantei Delta.